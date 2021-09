Robbie Robinson decidió regresar a EE.UU.: “Voy a tomar un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar”

El delantero nacido en Estados Unidos que fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022 decidió regresar a su país y sostuvo que “voy a tomar un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar”.

En primera instancia, la gerencia de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informó la liberación de Robbie Robinson "debido a razones personales del deportista”.

Unos minutos después, a través de sus redes sociales Robinson publicó un comunicado sobre su decisión.

El comunicado inicia diciendo que “quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”.

"En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”, manifestó.