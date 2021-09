Lasarte: "Si no materializamos las ocasiones, es complejo sacar diferencias"

00:02 El DT de la Roja abordó la derrota ante Brasil y dijo que "no haber sumado nos complica, venimos con un lastre que no ayuda y tenemos dos visitas que no son fáciles”.

En conferencia de prensa, Lasarte se refirió al posible penal sobre Arturo Vidal, afirmando que “a mí la la sensación que me dio, que podía haber sido penal, es la sensación que me dio. Ahora ustedes me dirán no fue, no tuve la oportunidad de volver a verlo”.

“Lo que nosotros le exigíamos, en mi caso al árbitro era la seguridad de que no había ocurrido, de que no había falta dentro del área”, complementó.

Asimismo, el estratega uruguayo reconoció que “no haber sumado nos complica, venimos con un lastre que no ayuda y tenemos dos visitas que no son fáciles”.

Sobre el desarrollo del compromiso, el adiestrador sostuvo que “Brasil no nos generó tantas ocasiones, tuvo dos o tres y con eso les bastó para convertir”.

Consultado sobre las falencias del equipo, Lasarte indicó que “hoy en el primer tiempo deberíamos haber ido en ventaja, pero si no materializamos las ocasiones, es complejo sacar diferencias. Ahora, estamos obligados a sumar puntos en condición de visita”.

Cabe recordar que la selección chilena viajará ahora a Ecuador para jugar con el cuadro local el domingo, y luego se trasladará a Barranquilla para visitar a Colombia el 9 de septiembre.