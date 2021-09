La Roja visita a Colombia con la urgencia de sumar en las Clasificatorias

Esta tarde la selección chilena visita Colombia con la necesidad de sumar puntos y no perder la chance de mantenerse en la pelea por la clasificación al mundial de Qatar 2022.

Tras exhibir un buen juego ante Brasil en Santiago y Ecuador en Quito, pero sin obtener los tres puntos, la Roja de Lasarte llega al duelo con los colombianos sin la posibilidad de contar con Eduardo Vargas y con el entrenador barajando sus posibilidades, entre las que se encuentran la inclusión de Iván Morales, o de Luis Jiménez como algunos de los nombres que podrían conformar la delantera nacional.

Para el duelo de esta tarde, Lasarte también espera la recuperación de Charles Aránguiz, quien salió a maltraer tras el desgaste físico del empate sin goles con los ecuatorianos en Quito. La jornada de hoy además marcará el retorno de Guillermo Maripán y Erick Pulgar, quienes se perdieron el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas.

La selección chilena se encuentra octava en la tabla de las clasificatorias, solo por arriba de Bolivia y Venezuela, con siete puntos. Su rival de esta tarde, la Colombia de Reinaldo Rueda, en tanto con 10 puntos, se sitúa en la zona de repechaje (quinto lugar).

La jornada de hoy contempla los encuentros entre Uruguay y Ecuador (19.30 horas), Paraguay vs. Venezuela (19.30 horas), Argentina vs. Bolivia (20.30 horas) y Brasil vs. Perú (21.30 horas).