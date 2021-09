Revisa la próxima triple fecha: La Roja visita Lima y juega dos partidos de local

Tras la derrota 3-1 ante Colombia, el entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte aseguró que obteniendo cerca de siete puntos en la próxima fecha triple, el equipo podría tener otra perspectiva de cara a las Clasificatorias.

El punto obtenido en estos tres últimos partidos, dejó a la Roja en una desmejorada situación, ubicándose en el octavo lugar con 7 unidades, a 6 puntos de la selección de Colombia, que ocupa el quinto puesto que asegura el repechaje.

En la próxima fecha, sin embargo, la selección nacional vuelve a jugar de visita (su tercera salida consecutiva) y visita Lima, para enfrentar a Perú, que tiene ocho unidades y viene herida tras la derrota ante Brasil.

La jornada 11, agendada para el 7 de octubre, además del encuentro entre Perú y Chile, tendrá los partidos de Paraguay vs. Argentina, Ecuador vs. Bolivia, Uruguay vs. Colombia y Venezuela vs. Brasil.

En las dos fechas siguientes, sin embargo, la selección oficiará de local.

Fecha 12 (10 de octubre)

Chile vs. Paraguay

Bolivia vs. Perú

Venezuela vs. Ecuador

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay

Fecha 13 (14 de octubre)

Colombia vs.Ecuador

Chile vs. Venezuela

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú