Técnico del Inter: "Alexis en los últimos tres o cuatro días entrenó al máximo"

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, habló en la presente jornada del estado físico del

delantero chileno Alexis Sánchez y si está en condiciones de ser citado para el partido de este domingo ante la Sampdoria.

El ‘Niño Maravilla’ entrenó el viernes con normalidad, junto al plantel ‘neroazzurro’, tras superar una rebelde lesión en su pantorrilla derecha. Recordar que el pasado 2 de julio fue el último partido que jugó el tocopillano, específicamente en la derrota de la selección chilena ante Brasil por los cuartos de final de la Copa América.

Respecto al presente de Alexis, el técnico del cuadro lombardo declaró que "Sánchez en los últimos tres o cuatro días entrenó al máximo. Es normal que le falta todavía algo a nivel de condición atlética, pero me encontré con un chico con grandísima disponibilidad”.

"Seguro que si las últimas pruebas salen bien, le convocaré. Luego veremos partido a partido cómo estará", agregó, dejando en el aire la posibilidad de una citación para el choque con los genoveses.

Por otro lado, Inzaghi admitió no tener claro si estarán en la convocatoria los jugadores sudamericanos que defendieron a sus selecciones en la fecha triple clasificatoria de septiembre rumbo al Mundial de Qatar, entre ellos Arturo Vidal.

"Todavía no he visto a Vidal, Lautaro, Correa ni Vecino. Vidal, Lautaro y Correa llegaron anoche, mientras que Vecino llegó esta mañana. Voy a hablar con ellos, entrenaremos y decidiré. No tendré muchas opciones, tendré que entender quiénes están mejor tras los partidos de las selecciones", apuntó.

Inter ha ganado sus primeros dos partidos de la nueva temporada, a Genoa y Hellas Verona, por lo que encabeza la tabla junto a Lazio, AS Roma, AC Milán y Napoli.