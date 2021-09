[VIRAL] Vecchio confesó que "jugó para atrás" en partido de Colo Colo con la UE para evitar que la UC campeonara el 2013

Durante una entrevista realizada en el medio ESPN, el jugador argentino Emiliano Vecchio confesó un cuestionable actuar durante un crucial encuentro en el marco del campeonato 2013, situación que ha generado una serie de repercusiones en las redes sociales.

El ex jugador Colo Colo y actual miembro de Rosario Central admitió que "jugó para atrás" durante la última fecha de ese torneo, cuando el Cacique se enfrentaba a la Unión Española. Cabe recordar que en aquel momento tanto los hispanos como la UC, que enfrentaba a San Marcos de Arica, tenían opciones de obtener le campeonato, por lo que el resultado de ambos encuentros era absolutamente trascendental.

La historia ya es conocida, el cuadro de la franja obtuvo los tres puntos ante San Marcos, pero como la Unión Española tenía una leve ventaja y también ganó en su encuentro ante Colo Colo, fueron los hispanos los que finalmente se coronaron campeones.

Y hoy las declaraciones de Vecchio terminaron por confirmar las sospechas de muchos hinchas cruzados y otros espectadores de aquella definición, quienes avizoraron un actuar por lo menos “displicente” por parte del jugador en su momento.

Vecchio señaló que "Pierdo la final con Unión a penales, me venden a Colo Colo y en el otro semestre última fecha Colo Colo contra Unión Española. Si Unión nos ganaba, era campeón. Si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro", dijo Vecchio. "Por el amor que le tengo a Unión Española y porque era el clásico rival nuestro, yo no le iba a hacer un gol". Palabras que sacaron ronchas en San Carlos de Apoquindo, abriendo una vieja herida que aún no cicatriza.

Acá el registro con las declaraciones del jugador: