Francis Cagigao: "Yo no vine para que Chile clasifique al Mundial"

15:22 El director deportivo aseguró que su trabajo no consiste en instalar a la Roja en Qatar. Además aseguró que Robbie Robinson sí renunció a la selección de Estados Unidos.

El director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, dijo que no dejará su cargo si la Roja no clasifica al mundial de Qatar, pues aseguró que ese no es su trabajo específico.

"Yo no vine para que Chile clasifique al Mundial, otra cosa es que trabajemos para eso. Mi rol, mi pega, como se dice en Chile, va mucho más allá de eso, tengo una responsabilidad grande como director deportivo y hay que medir el título que tengo: director deportivo nacional", aseguró el español encargado de las selecciones.

Además Cagigao reiteró que para la próxima fecha clasificatoria, la selección nacional podrá contar con Francisco Sierralta y Ben Brereton, ambos jugadores de la Premier League inglesa, y aseguró que Robbie Robinson, el delantero que milita en la MLS sí renunció a la selección de Estados Unidos, y que fue él quien tomó la decisión de que el delantero se devolviera a Norteamérica.

Sobre la situación de la selección chilena en las clasificatorias para Qatar, el español dijo que para la próxima fecha triple de octubre "debemos ir por los 9 puntos para la 'operación remontada' y con eso estamos metidos en la pelea, quintos o muy cerquita".