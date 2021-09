Cristián Castañeda: "No se veía como técnico, pero Esteban tiene dedos para el piano"

08:42 Su excompañero cuenta que en los noventa Valencia nunca le habló de querer ser DT, pero valora su salto. "Ojalá no sea hasta fin de año, que se quede toda su vida en la U".

Cristián Castañeda está ilusionado como un hincha más de la Universidad de Chile, aunque él lo vive más de cerca. Amigo y excompañero de Esteban Valencia en la U de la década de los noventa, revela en conversación con hoyxhoy , que el ahora confirmado DT del club hasta final de año nunca mostró interés en ser técnico en su etapa como jugador.

"La verdad es que no, no se veía como un futuro técnico, por lo menos yo no lo vislumbraba así. Nunca conversamos que en algún momento podría ser técnico, al igual que yo, que nunca pensé que iba a gustarme esto de ser técnico", comenta de entrada.

"No eran temas que en esa época conversáramos o nos atrajera, así que me parece que el 'Huevito' sí mostró que en el fútbol formativo de la U, donde ya lleva un par de años, tenía dedos para el piano", añade el exlateral azul.

Este salto dice que está justificado debido a lo que ha mostrado a cargo: "Hace rato que la U no se veía competitiva como ahora, lo que a nosotros como hinchas nos da un poco la esperanza a lo que juega. Ha mejorado bastante la parte defensiva y ha estado siendo sólida en ataque. Los rendimientos individuales han crecido y eso de alguna manera le permite que el rendimiento colectivo sea competitivo", considera sobre el juego, con seis triunfos, tres empates y una caída en 10 juegos del Torneo Nacional.

"Ojalá no sea solo hasta fin de año, sino que se quede a vivir en la U, porque eso va a significar que el club va a estar bien", añade "Scooby" Castañeda, confiado para el domingo: "Si la U es capaz de ganar el Superclásico creo que va a dar una muy buena batalla por el torneo".

Se siente valorado

En un video de dos minutos y 55 segundos en las redes azules, el propio Valencia analizó su continuidad hasta final de año. "La ratificación viene en un buen momento y siento que hay una valoración al trabajo que se viene haciendo con el equipo y a los resultados que nos han acompañado en este proceso", comentó.