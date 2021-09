Herrera por dichos de Superman: "Si me lo tira a mí, el lápiz, el colegio o los porcentajes no eran su fuerte”.

15:56 El último ídolo de los azules aseguró no tener claro si el post de Vargas era para él, pero afirmó que -de ser así- no beneficia a nadie atacar a personas del mismo club.

El actual comentarista deportivo y ex-portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, respondió a los cuestionamientos que habría hecho en su contra el también ex-arquero de la U, Sergio Vargas.

El Superman cuestionó que Herrera fuese elegido por el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports dentro del “once clasiquero” de los universitarios.

“Definen como 'Clasiquero' a un jugador que perdió casi siempre y tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirrival”, afirmó Vargas en su cuenta de Instagram.

Consultado sobre el tema, Herrera señaló a Radio Cooperativa que “en mi carrera, me mandaron la estadística, y creo que le gané 12 partidos a Colo Colo, tomando Audax, la U y Everton. Me tocó ganar dos finales y una semifinal, entonces siempre he dicho que una final la cambio por diez partidos”.

“Cada uno cuenta por su lado, no sé si será a mí, y en la U gané siete clásicos, no sé cuántos habré jugado. No me siento aludido, porque no sé... Me lo han mandado y algunos medios me apuntaron de forma irresponsable a mí, pero no sé si es para mí”, agregó.

En la misma línea, el Samurai sostuvo que “en los últimos cinco años en el arco de la U no me fue bien, pero cuento las de mi lado y creo que fueron buenos recuerdos (...) recuerdo perder uno con un penal que no fue y otro con un autogol de Cereceda, entonces este rótulo del 14 por ciento no me llega a mí. Y si me lo tira a mí, claramente el lápiz, el colegio o los porcentajes no eran su fuerte”.

El ex seleccionado chileno sentenció que “habría que ser el faraón de los huevones, perdonando la expresión... el faraón de los giles para empezar a atacar a gente del mismo club. Lo encuentro absurdo y esto no le ayuda a nadie, no beneficia a nadie".