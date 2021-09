Gustavo Quinteros afirma que el Superclásico se definirá por duelos individuales

Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, se refirió a lo que será el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile, en donde espera poder quedarse con los tres puntos.

En conferencia de prensa, Quinteros afirmó que “tomamos todos los partidos con la misma responsabilidad y motivación. Sabemos que los clásicos son especiales, tratamos de pensar que esto es una gran oportunidad”.

“Trataremos de jugar bien, de que gane Colo Colo, pero que principalmente podamos hacer nuestro mejor juego y dar un bonito espectáculo para la gente”, agregó.

El estratega sostuvo que “llegamos a este momento del año con un equipo bastante bien constituido. Tenemos el funcionamiento adecuado para ir en busca de un buen resultado, tenemos dos sistemas de juego bien trabajados y variantes”.

Asimismo, el DT planteó que “este partido lo van a definir los jugadores en los duelos individuales. Ojalá que podamos jugar mejor que el rival y conseguir los tres puntos para seguir manteniendo la distancia en la tabla”.

En este sentido, explicó que “analizamos a todos los rivales y la 'U' tiene varias fortalezas, pero hacemos énfasis en nuestro funcionamiento. A esta altura del año los equipos saben tus movimientos y hay que trabajar variantes”.

En otros temas, Quinteros detalló que Christian Santos ya completó su cuarentena y “seguramente mañana lo veremos en el entrenamiento y la idea es que se vaya incorporando al plantel”. El venezolano viajaría a Rancagua para presenciar el encuentro con los “azules”.

Finalmente, el trasandino se refirió a su continuidad en Macul, sentenciando que “ya me hizo saber el club que hay intención de seguir el vínculo, ambas partes pensamos igual y creo que no habrá inconveniente. Pero no es mi prioridad, queremos llegar a lo más alto de aquí a diciembre”.

Cabe recordar que Colo Colo y Universidad de Chile jugarán el próximo domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.