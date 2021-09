Mario Salas: “Me gustaría dirigir en la Premier League”

El ex director técnico de Colo Colo y Universidad Católica, Mario Salas, se confesó y aseguró que le gustaría dirigir en Europa, específicamente en la Premier League.

En conversación con ESPN, Salas relató que “la verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que un equipo, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil y complicado”.

“Me gustaría dirigir en Europa, más que algún equipo, yo siento que me entusiasma la idea de dirigir en el 'viejo continente'”, recalcó.

En este sentido, el “comandante” señaló que “me gusta mucho la Premier League. Siempre lo he dicho, a mí me gusta desde mucho antes, desde antes que tuviese este furor. Me entusiasma mucho”.

“Lo encuentro apasionante todo. Tuve la posibilidad de ir con Everton, cuando el club nos mandó a Inglaterra, yo llegué un par de semanas antes, para ver todo lo que era la conformación de las divisiones menores de Everton de Inglaterra”, relató el estratega.

Salas sentenció en este sentido que “a Inglaterra fui a ver fútbol desde la cuarta a la primera división (…) y era increíble, como se vive el fútbol”.

Cabe recordar que tras su polémica salida de Colo Colo, Mario Salas recaló en Alianza Lima de Perú, en donde fue despedido por los malos resultados del equipo, pasando luego al Wadi Degla de Egipto, en donde también fue desvinculado, debido a la pobre campaña.