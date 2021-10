Julio César Uribe y el Perú-Chile: "El que pierde empieza a decir chao a Qatar".

Julio César Uribe, un histórico de la selección peruana y mundialista en España 1982, se refirió a lo que será este jueves un nuevo Clásico del Pacífico, en Lima, por la undécima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Tras la disputa de nueve partidos, Perú es séptimo con 8 puntos y Chile marcha octavo con 7 unidades, superando solo a Bolivia (6) y Venezuela (4), por lo que se espera un cruce de dientes apretados.

A la hora de analizar a la ‘Roja’, el otrora mediocampista declaró a El Mercurio que "miré a Chile ante Ecuador y luego ante Colombia. El ritmo de Chile ya no es el mismo, ahora deja jugar más, pero sigue teniendo jugadores importantes. Perú para meterse en la pelea tiene que ganar el jueves. Chile, lo mismo. El que pierde empieza a decir chao al Mundial".

Además, Uribe tuvo palabras de elogio para el delantero nacional Alexis Sánchez. "Es un crack, es el jugador más desequilibrante de Chile, tiene gol. Mirándolo me da la sensación de que es un jugador muy emotivo, que necesita estar anímicamente al tope, cuando tiene un problema o no está bien metido, se le nota, lo veo introvertido, pero cuando está enchufado, no lo agarra nadie, posee cambio de rimo, arranque, freno es crack", dijo sobre el tocopillano.

En cuanto a la selección peruana, que dirige Ricardo Gareca, la ex estrella de Sporting Cristal, hoy con 64 años, señaló que "Perú ha recuperado la memoria, cuando defiende lo hace con nueve jugadores y uno de sus principales argumentos es la contra. El fútbol actual depende de quién hace el primero gol".

Perú recibirá a Chile desde las 22:00 horas de este jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.