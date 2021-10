Martín Lasarte: "Siento que mañana vamos a hacer un buen partido"

La ‘Roja’ se ubica en un lejano octavo lugar en el largo camino hacia la próxima Copa del Mundo, con solo siete unidades, por lo que está en la obligación de derrotar a la escuadra que dirige Eduardo Berizzo, ex entrenador de O’Higgins y ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el ‘Equipo de Todos’.

A la hora se referirse al próximo desafío, el estratega de origen uruguayo declaró que "creo que todavía tenemos armas para pelear por la opción de ir al Mundial. Después de una gran derrota puede venir una gran victoria. Siento que mañana vamos a hacer un buen partido".

“Los últimos dos partidos no han sido buenos y venimos de tres visitas. Jugamos mal el otro durante el segundo tiempo, pero hemos hecho buenos partidos, contra Brasil, Bolivia”, agregó.

En cuanto a las sensaciones que dejó el traspié en Lima ante Perú (0-2), Lasarte señaló que "era un vestuario roto y con dolor, pero también con rebeldía. El día de ayer fue bueno, tuvimos una charla grupal y por pequeños grupos. Vi ilusión y si eso existe es favorable".

En cuanto a los cuestionamientos por su trabajo, el ex DT de la ‘U’ y la UC dijo que "será de mala cepa hablar de mi aporte. Algunos hablan del no aporte. Creo que ha habido algo. Conseguimos un empate contra Argentina e hicimos un buen partido ante Bolivia. Con Brasil merecimos más. Soy el más autocrítico de todos. El fútbol tiene estos caminos. Hay que seguir trabajando y buscando el clic al asunto".

"Ya me ha pasado acá en Chile. Tras una derrota, no me da para ni ver un programa de televisión. Vivo las derrotas así. Después que pasa eso, surgen nuevas cosas en mí. Tampoco soy de tirar la casa por la ventana cuando. A veces uno puede estar más retraído, pero no particularmente retraído", complementó

Además, ‘Machete’ indicó que "nuestro único pensamiento es solo en Paraguay. Cualquier selección que pueda contar con jugadores de trayectoria como tiene la Selección es importante. Sobre todo para apoyar a quienes no han vivido momentos tan importantes".

En cuanto al opaco desempeño de algunos jugadores ante los incaicos, el seleccionador nacional apuntó que "siempre digo lo mismo, si un jugador no pude dar un siete tiene que dar un cinco. Así pasó con Alexis contra Perú. No sé si va a jugar en la misma posición que la del otro día".

Para terminar, Lasarte expresó que "los momentos en fútbol sin los resultados esperados se viven con un presión interna. Uno siente que no está recorriendo el camino que esperaba. Me han tocado muchas buenas y muchas malas. Vivo esto con tranquilidad y mesura para que el equipo se presente con la mejor posibilidad posible. Uno lo único que piensa es en los tres partidos de la semana. Ya he dejado contratos antes porque sentía que no era buena para la situación. Siento que todavía es posible dar vuelta la situación".