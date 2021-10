Lasarte tras victoria ante Paraguay: “Por supuesto que pensamos que podemos dar pelea"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, destacó esta noche el trabajo de sus jugadores en el importante triunfo por 2-0 sobre Paraguay, en San Carlos de Apoquindo, resultado que le permite a la ‘Roja’ mirar la tabla con mayor optimismo y encender la ilusión mundialista.

A la hora del análisis, el estratega de origen uruguayo declaró en rueda de prensa que “estamos contentos. El equipo funcionó bien defensivamente en la transición, en la llegada, en los goles. Yo estoy satisfecho del trabajo de los muchachos. Da gusto. Para sacarse el sombrero. Con una actitud altísima”.

“Estoy deseando ver el tema de los duelos personales. Paraguay siempre los gana y hoy puedo asegurar que fuimos triunfadores en esa faceta", agregó.

Respecto a las posibilidades del ‘Equipo de Todos’ de luchar hasta el final por la clasificación, ‘Machete’ señaló que “por supuesto que pensamos que podemos dar pelea. Lo dijimos antes del partido. Esto reafirma, no asegura nada, pero estamos más a tiro".

"Estamos acá para conseguir un objetivo. En la medida que no conseguimos el punto, el objetivo se aleja y complica las cosas. Ganar asegura cosas. Venezuela es un rival difícil, tenemos un día más que la vez anterior para prepararnos de lo mejor posible", añadió.

A la hora de referirse al hombre que abrió hoy el camino del triunfo, de gran presente con Blackburn Rovers en la Championship League inglesa, el ex técnico de la ‘U’ y la UC indicó que "en el caso de Ben es un fenómeno extraño. Desde el punto deportivo está creciendo mucho. Ratificarlo en la selección es importante. Ese fenómeno, ese ángel que tiene con la gente. La gente lo quiere. Él no regala nada. Corre, trabaja, técnicamente lo vi superior a sus venidas anteriores".

Eso sí, Lasarte luego dijo que "me parece injusto destacar a uno. Hay jugadores que quizá estuvieron a una altura superior. Hoy estuvo muy bien Mauricio (Isla), atrás estuvieron muy bien en el juego aéreo, lo de Alexis... Yo escuché a gente decir que Alexis no estaba en condiciones, lo del segundo tiempo me parece extraordinario. El más enojado es él mismo, porque siempre quiere dar más".

Para terminar, el de Montevideo destacó el apoyo de la hinchada nacional. "Extraordinario lo de la gente. Súper emotivo. Nos llenó a todos de energías. Quiero felicitar al público que vino y a la gente que organizó el espectáculo", sentenció.