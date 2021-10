Pellegrini y la Roja: "Si no tengo una directiva que crea correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen"

10:05 El DT habló de Chile y la Selección y aseguró que "ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo".

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró distante a la posibilidad de dirigir a la selección chilena, afirmando a que “no voy a ir a que me guillotinen”, y aclaró que tomaría el desafío cuando exista “una directiva que crea es la correcta”.

El ‘Ingeniero’ fue consultado por el Diario de Sevilla de la opción de hacerse cargo del banco de la ‘Roja’, hoy en un momento irregular al estar octavo en las Clasificatorias hacia el Mundial de Qatar 2022.

“Lo he dicho muchas veces, no comparo mi país con un club, pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes voy a dirigir clubes. Me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran. Es lo mismo que un club, si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños", declaró.

"Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo", agregó.

Respecto a su futuro en el cuadro ‘verdiblanco’ de la ciudad de Sevilla, Pellegrini dijo que "yo me planteo ganarle el próximo partido al Alavés. Todo lo que sea aspecto a futuro tiene que estar unido a una serie de factores que el tiempo dirá. No estoy preocupado en este momento de renovar mi contrato aprovechando este momento importante".

"Por suerte en esta profesión para mí el dinero no es lo más importante. Estoy contento en Betis, pero mi continuidad depende de que uno esté contento como técnico y de lo que haga la institución. No es un tema prioritario en este momento. Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo", sentenció.