Blackburn Rovers destacó inclusión de Ben Brereton en el once ideal de la fecha clasificatoria

El equipo inglés Blackburn Rovers donde milita el británico-chileno, Ben Brereton, destacó la inclusión del delantero en el once ideal de la fecha clasificatoria que disputó por "La Roja"

A través de la cuenta oficial de Twitter, Blackburn Rovers compartió la imagen viralizada por la Conmebol y escribió "you love to see it" (te encanta verlo).

Cabe recordar que el delantero chileno abrió la cuenta para Chile en su encuentro contra Paraguay y luego vino el segundo por parte del "Huaso" Isla, quien también apareció en la lista del once ideal.