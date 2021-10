Lasarte: "Sigue siendo difícil ir al Mundial, pero nos ponemos en carrera"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, aseguró terminar con un sabor dulce la triple fecha de octubre por las Clasificatorias al Mundial 2022, principalmente tras las victorias sobre Paraguay y Venezuela, afirmando que ahora “miramos el objetivo con otros ojos”.

En rueda de prensa, el estratega de origen uruguayo declaró que "sinceramente los dos partidos de acá, el resultado, la forma, la diferencia de juego, desde ese lugar estamos contentos. Al final lo perfecto hubiesen sido 9 puntos. Siete no pudimos porque no pudimos redondear el partido de visita con Perú”.

“Si algo tiene la Eliminatoria es que cada vez que ocurre una serie de partidos, hay modificaciones. Hay mucho tela que cortar. Entiendo la premura, la mía también. Lo importante es ir asentándonos", agregó.

Además, ‘Machete’ apuntó que el presente “no es para tirar campanas al vuelo, pero sí es cierto que nos ponemos en carrera. Tenemos vida, esperanza, ilusión…Sigue siendo difícil ir al Mundial, pero miramos el objetivo con otros ojos de los que mirábamos hace un tiempo atrás".

En tanto, el ex técnico de la ‘U’ y la UC destacó específicamente el partido de Erick Pulgar, la figura de la noche con un doblete, y de Diego Valdés, que cumplió con el objetivo de reemplazar correctamente a Charles Aránguiz.

Respecto al jugador de la Fiorentina, Lasarte dijo que "hizo un gran partido. Fue sustituido por el tema de su tarjeta, teníamos miedo de que fuera expulsado. Hizo un partido fantástico. Fue la consecuencia, el resultado del balón parado. Lo poco que a veces se toma en cuenta, es un elemento más. El partido lo encaminó la pelota quieta".

Sobre el volante del Santos Laguna mexicano, el oriundo de Montevideo señaló que "pensaban en otros (sobre el lugar por Aránguiz). Nosotros no podemos accionar sobre eso. La ausencia de Charles demandaba un análisis un poquito más profundo de las características de los jugadores que lo podían suplir. Diego Valdés estuvo en la primera línea. Hizo un partido fantástico”.

De cara al futuro, Lasarte expresó que "tenemos que ganar partidos, no me da para ponerme a mirar. Dos cosas importantes: ganar partidos y mejorar la diferencia de goles, que es un punto más. No estoy mirando si empatan o si el otro... no puedo hacer nada, más allá de la característica de observador que todos tenemos. Yo vivo el partido a partido, el rival que viene y si lo podemos hacer bien, lógicamente mejor".

Por último, consultado por si estas últimas victorias son un ‘tapabocas’ para sus críticos, Lasarte aclaró que "no lo veo como revancha. No entro en esa guerra, me ha pasado mil veces, cada uno hace su trabajo y si lo hace con respeto, podemos estar de acuerdo o no... mi tema es hacer funcionar al equipo".