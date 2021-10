Martín Labra es campeón del mundo en esquí náutico

16:33 El chileno, a sus quince años, no ha parado de conseguir campeonatos.

Martín Labra es el mejor del mundo. Sobre la superficie del lago puede avanzar a 90 kilómetros por hora, haciendo trompos sobre el agua, con mortales y giros que por momentos lo llevan al mareo.

Tiene 15 años. En agosto pasado, se proclamó campeón en el Mundial Sub 17 de esquí náutico en Florida, Estados Unidos. Registró, además, récord mundial en overall. La marca de 2556,77 puntos se hizo oficial hace algunos días. Meses antes pensó que se iba a perder la competencia.

En su palmarés hay dos oros mundiales Sub 17 (overall y figuras) y una plata Sub 21 (figuras). Este fin de semana se anotó en su primera final mundial adulta y finalizó séptimo en la definición de figuras.