Marcelino Núñez: "Me gustaría llegar a España"

Marcelino Núñez, mediocampista de Universidad Católica, exteriorizó este lunes su deseo de jugar en el fútbol europeo, para cumplir “un sueño”, pero aclaró que primero tiene cono objetivo salir campeón con el cuadro cruzado.

El volante de 21 años es hoy una de las grandes figuras del balompié nacional. Protagonista en el andamiaje de Cristian Paulucci en la UC, donde viene de marcar un doblete ante Cobresal, y parte de la selección chilena en las últimas nóminas.

En rueda de prensa, Núñez declaró que "mi objetivo primero es salir campeón con Católica, tratar siempre de trabajar al cien, participar siempre en las nóminas de la selección y me gustaría irme a Europa, me gustaría crecer, en cualquier equipo de Europa me gustaría cumplir mi sueño. La liga que me gusta... me gustaría llegar a España".

Respecto a su presencia en la ‘Roja’ de Martín Lasarte, el oriundo de Recoleta dijo que "he aprendido mucho, ellos (los referentes) tácticamente son muy buenos, físicamente también, entienden muy bien el fútbol. Creo que uno cuando tiene esa oportunidad de entrenar con ellos, te vas acostumbrando a las cosas que quieren, te vas adaptando al ritmo de ellos, casi todos están en Europa y eso es fundamental para uno crecer, aprender los consejos de cada uno sirven para sobresalir cuando llegas a tu club".

"Siempre he tratado de entrenarme al cien, mejorar, y sobre todo de que es una ayuda ir a la selección, te abre los ojos a ver que distintos jugadores, compañeros, están a otro nivel y eso es lindo para mí, para seguir mejorando cada día y eso me ayudará a cumplir mi sueño, que es llegar a Europa", complementó.

El tricampeón del balompié nacional se encuentra actualmente en el segundo lugar de la tabla con 47 puntos, a dos unidades del líder Colo Colo, y este miércoles espera seguir vivo en la lucha por el título cuando enfrente a Santiago Wanderers por la 27ª fecha del Campeonato Nacional 2021