Tobar y reacciones de la UC tras sentirse perjudicados: "Si tienen dudas, lo más fácil es querellarse"

El árbitro chileno, Roberto Tobar, conversó con Radio Cooperativa donde se refirió a su cometido en el partido de la UC contra Santiago Wanderers y las reacciones que tuvieron los cruzados al sentirse perjudicados por su actuar durante el encuentro.

Por ejemplo, el Toro Zampedri publicó una foto en sus redes sociales y escribe "contra todo y contra todos", aludiendo a algun complot en su contra.

A lo que Tobar señaló que "nosotros estamos expuestos a muchas cosas como árbitros, es una profesión compleja, y tenemos que estar preparados para recibir todo tipo de críticas o tendríamos que dedicarnos a otra actividad, estamos conscientes que cometemos errores, cuando comienza la suspicacia mientras no sea de un jugador en el terreno de juego, vamos a estar preparados para cualquier tipo de crítica, el árbitro tiene que irse preparando. Solo nos queda aprender de estos errores y mejorar en lo profesional".

"Llevo 20 años en esta actividad, he vivido y también leído por procesos judiciales que han pasado por Conmebol, y si tienen esa duda, lo más fácil es querellarse", añadió.

El árbitro FIFA sostuvo "que venga la PDI, el FBI, que se haga una investigación si ellos tienen la prueba. Nosotros estamos llanos a que nos registren las llamadas, los correos electrónicos. No tengo ningún problema y sería lo más transparente, así quedamos todos tranquilos"

"de forma clara y abierta, que hagan una investigación y se termina esto, pero yo quiero hablar de fútbol, de interpretaciones de la regla, de jugadores. Este tema me da lo mismo, tengo que hacer bien mi trabajo", agregó.

Finalmente, reconoció que se equivocó en el cobro que expulsó al delantero de la franja. "Yo estoy dando la cara, estoy diciendo que me equivoqué en la segunda amonestación de Zampedri y como dije anteriormente, cada uno es dueño de las cosas que dice, yo me aboco a lo profesional, a seguir con mi carrera y tratar de no cometer errores como los que cometí ayer, nada más", cerró.