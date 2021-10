La U igualaría triste registro de sequía goleadora del año 2007

Serios problemas viven en la Universidad de Chile. El equipo pasa por un momento crítico sin conocer triunfos hace siete partidos, con el técnico pendiendo de un hilo y con rayados en las instalaciones del club contra los jugadores y dirigentes. Además, teniendo el goleador del campeonato, como lo es Joaquín Larrivey, el equipo no anota un gol hace cuatro partidos.

"Hoy no queremos ser parte del problema", dijo Esteban Valencia luego de la goleada histórica de Deportes Melipilla a la U. Era la primera vez que los "Potros" les ganaban a los azules en un Torneo Nacional y fue con un sólido 3-0. ¿La gota que rebalsó el vaso? Por ahora no, si bien el "Huevo" confirmó que esta semana se sabrá qué pasará con su futuro en la banca. Sin embargo, ya se piensa en Azul Azul en una posible dupla técnica entre Cristián Romero, DT de la Sub 14, y Sebastián Miranda, DT de la Sub 21.

Igualmente, sería algo inédito. Porque se confirmaría un interinato en reemplazo de otro técnico interino, por lo que en Azul Azul están analizando las opciones.

Durante los últimos 10 años, tres técnicos dirigieron al primer equipo en calidad de interinos: Cristián Romero, Marcelo Jara y Esteban Valencia.

Pero no es lo único negativo en la U, de los siete partidos que llevan sin conocer la victoria, seis han sido derrotas y un solo empate. Además, hace cuatro partidos que no anotan un gol, teniendo más encima, a Joaquín Larrivey, el goleador del Campeonato Nacional con 19 anotaciones. Fue a comienzos de este mes, el 3 de octubre, en el empate 2-2 de la U contra Antofagasta, cuando el mismísimo "Bati" anotó el segundo de los azules de lanzamiento penal.

Esta lamentable estadística la lidera la U del año 2007, catorce años atrás, cuando el equipo era dirigido por Salvador Capitano y protagonizaron cinco partidos sin anotar un gol en Primera División, acumulando tres derrotas y dos empates.

Ahora los azules tendrán la oportunidad de romper esta mala racha el sábado cuando reciba a Curicó Unido a las 16:00 horas, situación en la que puede haber un nuevo nombre en la banca a la espera de lo que defina el directorio de Azul Azul.