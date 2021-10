Valencia dijo que recuperó a Larrivey y afirmó que el duelo ante Curicó "es determinante"

15:33 El DT de los azules también valoró la presencia de los dirigentes ante el plantel, pues afirmó que así no se sienten "solos", por el complejo momento deportivo que vive el club.

Esteban Valencia, director técnico de Universidad de Chile, se refirió esta jornada a lo que será el partido de este sábado ante Curicó Unido, en donde podrá contar con Joaquín Larrivey, que ha presentado problemas en sus pies.

En conferencia de prensa, Valencia reveló que “es sabido cómo terminó el partido ante Melipilla. El área médica le ha dado todas las atenciones a Joaquín. Hoy creo que probó, lo hizo un ratito. No quisimos que hiciera la práctica completa. La evolución ha sido positiva”.

Por otra parte, el estratega agradeció que “el club siga confiando en lo que nosotros venimos haciendo. Como cuerpo técnico ha existido una autocrítica. El afán siempre es terminar esta campaña lo más alto posible”.

“La visita de los directores vino a fortalecer y generar un grado de confianza. Siempre es bueno que esté la gente ahí, que estén con nosotros y no nos sintamos solos. Todo ha sumado en lo positivo esta semana”, agregó.

En cuanto al compromiso de mañana, el DT indicó que “el partido es determinante. Es contra un equipo que busca salir de una posición complicada. Es completamente importante jugar bien al fútbol y poder sacar el partido adelante. El objetivo es volver a sumar de a tres”.

En este sentido, lamentó que “nosotros no hemos podido ser capaces de repetir un once. Ya es sabido que en el partido de Antofagasta perdimos muchos jugadores. Lamentablemente no sumamos de a tres, pero vamos recuperando gente”.

“Hoy lo más importante es aspirar a sumar de a tres y por supuesto empezar a escalar en la tabla de posiciones. Eso mismo te dará opción a aspirar a los distintos torneos. Lo primero es salir de la situación intermedia en la que estamos”, sentenció.

Universidad de Chile y Curicó Unido se enfrentarán mañana sábado a las 16:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 29 del Campeonato Nacional.