Garra Blanca lanzó amenaza de cara al partido con Wanderers: "Lo suspenden o lo suspendemos"

La Garra Blanca sacó en la presente jornada un comunicado llamando a suspender el próximo duelo de Colo Colo frente a Santiago Wanderers, programado para el martes 2 de noviembre en el Estadio Monumental.

Recordar que la tienda alba anunció el sábado que solo cuenta con cinco jugadores para el partido con los ‘caturros’, debido a una nueva cuarentena por los contagios en el club, por lo que solicitó a la ANFP suspender el encuentro por la jornada 29 del Campeonato Nacional.

Ahora, la principal hinchada del ‘Cacique’ sacó la voz y lo hizo en su censurable estilo. En un texto publicado en su cuenta de Facebook, la barra del elenco ‘popular’ indica que “como es de conocimiento público, son varios los jugadores, trabajadores, funcionarios de Colo Colo que se encuentran en cuarentena. A ellos, se les ha sumado tal número que hoy los encuarentenados se acercan a las doscientas personas en el Club. Evidentemente no se puede jugar el partido del martes ante Santiago Wanderers, pues el mayor de nuestros jugadores tendría apenas 16 años y ni siquiera podríamos completar la oncena titular”.

“Sabemos que la ANFP, liderada por Pablo Milad, se ha opuesto y se opone a la suspensión del encuentro. Tal actitud despierta fundadas sospechas de querer perjudicar a Colo Colo considerando, además, que Milad es hincha de Universidad Católica”, agregó.

Para terminar, en un tono amenazante, la Garra Blanca llamó “a la ANFP a suspender el encuentro venidero ante Santiago Wanderers, de lo contrario, la Garra Blanca se encargará de que dicho partido no se juegue. Como hinchada no dejaremos que se siga perjudicando a Colo Colo, somos la barra brava más temida de Chile y no vacilaremos a la hora de hacer honor a nuestra fama”.