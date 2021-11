Gustavo Quinteros: “Se siente un poco de bronca, pero eso ya quedó atrás”

14:20 El DT de Colo Colo afirmó que “es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede ser que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos (…) que tal vez no sea el mejor equipo”.

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la situación de su equipo, tras el brote de Covid-19 que afectó al plantel, asegurando que el campeonato se ha desvirtuado con lo ocurrido en los últimos días.

En conferencia de prensa, Quinteros afirmó tras la derrota con Audax Italiano que “se siente un poco de bronca, pero eso ya quedó atrás. Tenemos que pensar en los cinco partidos que tenemos, que son cinco finales y tenemos que ganarlas todas”.

En este sentido, aseguró que “Colo Colo no es el club con más contagios. No nos sentimos culpables, esto (virus) está en la sociedad. Hay más equipos con contagios pero por sorpresa no tienen contactos estrechos”.

El estratega sostuvo que tras lo ocurrido “es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede ser que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos (…) que tal vez no sea el mejor equipo”.

Junto con reiterar que considera injusto lo sucedido con los contactos estrechos del plantel, Quinteros planteó que “no se debieron jugar esos partidos en que hubo mucha ventaja deportiva”.

“No estoy enojado. Simplemente uno como profesional trabaja toda la temporada para formar un equipo competitivo y tuvimos mucha mala suerte. Esto te da una bronca que hay que superar porque no depende de nosotros”, agregó.

Consultado sobre el compromiso de mañana sábado ante Santiago Wanderers, el DT confía que “estas cinco finales vamos a poder jugar con todos los jugadores a disposición. Los que vuelven están muy bien y hoy se incorporaron otros. Esperamos mañana volver a jugar como sabemos, poder superar al rival y ganar los tres puntos”.

“Todo el trabajo físico lo hemos hecho por Zoom y los jugadores se han mantenido muy bien. Estos días en cancha trabajamos lo táctico. Tengo mucha confianza en que vamos a jugar bien el partido, ojalá mejor que el rival, y sumar los 3 puntos”, recalcó.

En la misma línea, planteó que “gracias al trabajo de los muchachos durante la temporada todavía dependemos de nosotros. Tenemos que salir a jugar el partido para ganarlo y seguir arriba, lugar que Colo Colo consiguió jugando muy bien”.

“Vamos a jugar al máximo mañana, pensando que es una final, y trataremos de obtener la ventaja que nos puede dar el partido. Estamos enfocados y concentrados en eso”, sentenció.

Cabe recordar que Colo Colo recibirá mañana sábado a Santiago Wanderers, en un duelo en que necesita un triunfo para retomar el primer lugar del Campeonato Nacional.