Cristián Romero: "No tuvimos la justicia que deberíamos haber tenido"

El entrenador interino de Universidad de Chile, Cristián Romero, presentó escasa autocrítica y apuntó al arbitraje por la derrota del cuadro azul por 1-0 en su visita a Universidad Católica, en cruce por la trigésimo primera fecha del Campeonato Nacional 2021.

Décimo partido consecutivo sin ganar para los azules, con siete derrotas seguidas. se quedaron en el decimocuarto puesto de la tabla con 34 unidades y podrían caer a zona de Promoción si Curicó Unido derrota el martes 9 a Santiago Wanderers en Valparaíso.

Tras el pitazo final, el ‘Relojito’ declaró en rueda de prensa que “la jugada de Luján me parece un penalazo, no entiendo por qué la tecnología no participó (…) (Javier) Castrilli -presidente de la Comisión de Árbitros- reconoció mirando la imagen que fue penal”.

“No estoy inventando nada, solo digo que hay que tratar de ser objetivos, fue demasiado castigo para lo que hicimos durante gran parte del partido”, añadió.

Incluso, el sucesor de Esteban Valencia apuntó que “me parece que el gol de la UC está viciado. Zampedri se apoya en Arias y cobran el gol (…) Me parece que debiera haber más rigurosidad”.

Respecto a la dura situación del elenco colegial en la tabla, Romero señaló que “es difícil mantener concentrados a los jugadores, sobre todo con esta peste que hay alrededor de que casi estamos descendidos, pero tengo fe que lo vamos a lograr (salvar la categoría)”.

En cuanto al encuentro en sí, el estratega del ‘Romántico Viajero’ señaló que “conociendo a Católica teníamos que disputarle la pelota en su campo. Tuvimos control, pero el segundo tiempo las situaciones nos jugaron en contra”, añadiendo que en San Carlos de Apoquindo “no tuvimos la justicia que deberíamos haber tenido”.

Para terminar, Romero apuntó que “no quiero faltarle el respeto a los próximos rivales, pero jugando como lo hicimos hoy deberíamos tener buenos resultados. Felicito a Católica porque lo hizo bien, jugamos con el puntero y los hicimos ver desdibujados”.