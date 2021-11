Marcelo Cañete: "Cada jugador está comprometido con sacar esto adelante" Agencia Uno 15:24 El volante de la U se sumó a Larrivey y envió un mensaje de unidad y de esperanza, en medio del complejo momento que vive el club.

Marcelo Cañete, mediocampista de Universidad de Chile, aseguró este miércoles que el plantel azul está comprometido en salir de la complicada situación que atraviesan en la tabla del Campeonato Nacional 2021 y así mantenerse en la máxima categoría del balompié nacional. Con la victoria el martes de Curicó Unido por 3-0 sobre Santiago Wanderers, el elenco colegial bajó a la 15º posición de la tabla con 34 unidades y se complica en demasía con el tema del descenso. En rueda de prensa, el ex jugador de Universidad Católica y Cobresal declaró que "creo que en estos momentos hay que sacar cosas positivas. Son momentos de muchas cosas negativas, del entorno, entonces es bueno abstraerse y creo que hay que rescatar el primer tiempo ante Católica, en lo táctico, en la actitud, y quedó demostrado que si jugamos así, podemos sacar buenos resultados, y después tratar de plasmar lo que pide el entrenador. Esperamos que podamos corregir lo que nos faltó ante la UC ante O'Higgins ". Además, el volante argentino llamó a la unión del plantel para terminar bien el torneo, a falta de tres fechas." Todos somos importantes, cada jugador está comprometido con sacar esto adelante y todos quieren estar. Es importante estar unidos, y atentos para entrar porque el grupo lo necesita y todos juntos somos conscientes de que podemos sacar esto adelante ", dijo." Sabemos el entorno que se genera y es normal que la gente esté molesta, que venga a hacer esa presión positiva. Hubo un momento que no fue bueno, por la agresión a Pablo (Aránguiz), pero sabemos que es un momento malo porque uno desea darle felicidad a la gente con resultados dentro del campo ", agregó. Ante el escenario de jugar la próxima temporada en la Primera B, Cañete dijo que "no pienso en eso, pienso en ganar, en cómo hacer daño a la defensa de O'Higgins, ese es mi deseo y creo que todo el plantel está en la misma sintonía ". "El mensaje para el hincha es que tenga fe, porque siempre dejamos la vida en la cancha. Sabemos que es una racha mala, pero tenemos la tranquilidad de que cada vez que nos toca entrar al campo el objetivo es darle una alegría a la gente ", finalizó.