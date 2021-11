Felipe Gutiérrez: “No jugamos mirando para el lado“

Felipe Gutiérrez, volante de Universidad Católica, fue claro en señalar este miércoles que no están pendientes de lo que haga Colo Colo en esta recta final del título del Campeonato Nacional 2021, apuntando que “debemos preocuparnos de nosotros”.

En rueda de prensa, el formado en la tienda cruzada señaló que "no sé quién dijo que jugamos mirando para el lado. Nuestro enfoque desde que asumimos este desafío es que dependerá de nosotros, es lo que nos inculca Paulucci, y debemos pensar que cada partido es una final. Nosotros estamos enfocados en nuestros partidos".

"Como grupo seguimos aspirando al título, a veces las cosas por los rivales, se complican. Todavía tenemos una chance importante y seguimos trabajando partido a partido, ahora viene La Serena que es nuestro enfoque principal", complementó.

Respecto a los ‘granates’, rival de la UC el próximo sábado en La Portada, el ‘Pipe’ dijo que "han tenido partidos buenos a ratos y otros no tanto, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen. La ausencia de 'Chupete' Suazo les pasó la cuenta, pero han retomado su nivel y Leo Valencia les ha dado mucho potencial en la parte ofensiva. Sabemos lo que nos puede generar y la UC tiene muchas variantes, mucha jerarquía y eso nos ha permitido sacar partidos adelante".

En el plano personal, el mediocampista ofensivo indicó que “ha sido un año raro. Estuve mucho tiempo sin jugar, casi dos años, y me ha tocado ser partícipe de varios partidos. He sido bastante regular, no he estado ni muy por encima ni muy por debajo de mi parte física, y eso me ha mantenido en el equipo titular”.