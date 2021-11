Martín Lasarte: "Vemos al grupo unido, bien y en buenas condiciones"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, reveló este lunes que Gary Medel se encuentra en buen estado físico y ha entrenado con normalidad, y adelantó un partido “difícil” con Ecuador, un equipo que ha mantenido una regularidad en las presentes Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Consultado de entrada por el estado físico del plantel, el estratega de origen uruguayo reveló que “todos están bastante bien. Los que no compitieron o que no sufrieron dolencias, están casi en óptimas condiciones. Erick Pulgar ha hecho un trabajo particular y se ha ido incorporando a algunos trabajos. Hoy o mañana vamos a tomar la decisión, le daremos hasta último momento. Gary Medel está bien, ha entrenado con normalidad".

En cuanto al presente del combinado, hoy en zona de clasificación tras una gran reacción, ‘Machete’ dijo que “hay una realidad que el grupo nos transmite a todos: vemos al grupo unido, bien, con optimismo y en buenas condiciones. Todos aportan hacia el mismo lugar. Parece obvio, pero en el fútbol de hoy no es tan así. Todas las mentes confluyen al mismo sitio. Eso está ocurriendo”.

Respecto al próximo oponente, tercero en la tabla con 20 puntos, el ex técnico de la ‘U’ y la UC señaló que “Ecuador es un equipo difícil, con características diferentes y debemos tomar resguardos para hacer daño en este tipo de casos".

Además, Lasarte recordó lo que fue el 0-0 rescatado en Quito el pasado 5 de septiembre. "Empatamos, lo que no ocurría hace muchos años. Y jugamos bien. Ahora es un partido diferente. Tiene otras características. Ellos tienen la posibilidad de acercarse y nosotros somos locales. Tenemos ausencias importantes. Tener a todos los futbolistas siempre es fantástico y nosotros no lo podremos hacer", indicó.

Ante la sensible ausencia del delantero Ben Brereton Díaz para el cruce de mañana, el seleccionador nacional declaró que “él se ha ganado un lugar a base de trabajo, entrega, goles y crecimiento que ha tenido. Tiene mucho recorrido en el futuro”.

Frente a las otras bajas, Lasarte dijo que “Charles Aránguiz también nos falta y él nos hubiese podido ayudar muchísimo. Pulgar llega justo. Luis Jiménez también es muy importante y nos falta. Frente a esas ausencias, entendimos la necesidad de citar a otro delantero y por eso convocamos a Iván Morales".

A la hora de referirse al caso de Mauricio Isla antes del viaje a Asunción, el de Montevideo expresó que "perder a Mauricio siempre es una situación preocupante. Me sentí orgulloso de estar compartiendo con Mauricio y fue muy responsable con el grupo y su gente. Fue contacto estrecho antes de llegar y ninguno de nosotros está liberado de eso. Nos puede pasar a todos. Tenemos que tratar de cuidarnos todos y estamos constantemente haciendo hincapié sobre eso. Si perder a Mauricio significaba un acto de disciplina, honradez, ejemplo y cooperativo, me siento orgulloso".

Para finalizar, el DT de la ‘Roja’ se refirió al protagonismo que ha tomado el combinado, que luego de estar casi fuera de Qatar hoy se encuentra en zona de clasificación. “Lo único que hemos hecho es transmitir a los jugadores que es posible y que queda mucho camino por delante", sentenció.