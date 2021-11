Ariel Cabral estaría en carpeta de Colo Colo: “Es un honor que se hable de mí en Chile”

Con la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores asegurada, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en la conformación del plantel de Colo Colo para la siguiente temporada.

En este sentido, versiones de prensa indican que Gustavo Quinteros querría contar con el argentino Ariel Cabral, de 34 años, quien actualmente se encuentra en el Cruzeiro de Brasil.

En conversación con AS Chile, Cabral afirmó que “es un honor que se hable de mí en Chile, pero no sé nada, ni me hablaron de eso. Estoy terminando mi contrato en Cruzeiro ”.

Consultado sobre su conocimiento del “cacique”, el trasandino dijo que “es un club importante. Me acuerdo de cómo jugaba aquel Colo Colo de Matías Fernández y Humberto Suazo. Era un equipazo que jugaba muy bien ”.

Finalmente, destacó sobre su estilo de juego que “mis virtudes son el toque simple, estar bien posicionado y tratar de pensar el juego para resolver antes de tiempo”.