Mavys Álvarez acusa a Maradona: "Él me violó"

Mavys Álvarez Rego es cubana y afirma que tuvo una relación abusiva con Diego Maradona cuando era menor de edad, tenía 15 años. Ahora tiene 37 y está en Argentina para declarar ante la justicia del país trasandino en la causa que se inició a raíz de su denuncia por trata de personas en contra del entorno del fallecido ex futbolista.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, partió contando Mavys en una entrevista con el medio trasandino Infobae.

En medio de esta entrevista televisada, el entrevistador le consulta: “Cuál fue el momento en que la pasaste peor con Maradona”. Ella se conmueve y entre lágrimas inicia el relato.

“Él insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien, que el médico iba a hablar conmigo y que no tuviera miedo. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Fui a la clínica con el doctor (Alfredo) Cahe. Hablaron entre médicos. Luego me pasan a la sala y el médico me explica que por el tamaño de mis senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande. El médico sugirió que pusieran una talla más pequeña porque no había capacidad en mi piel para poner una mayor”, relató.

Su descripción continuó”: “Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí. Él abusó de mí. Él me violó, eso fue lo que pasó”.

Y además, agregó que el exfutbolista también la habría maltratado físicamente. “Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo: ‘Soy Claudia, pasame a Diego”. Él estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!'. Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones’.

Y de acuerdo a su relato, hubo otros episodios de violencia. “Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”, agregó.

“Yo lloraba y claro que gritaba. Estaba el resto de la gente pero no hacían nada. Me escuchaban -porque lógicamente me tienen que haber escuchado- y no hacían nada”, complementó. Concretamente, Mavys acusa a Diego Armando Maradona, quien al estar muerto no es materia de investigación, y el entorno que éste tenía: Omar Suárez, exdueño del boliche Cocodrilo, Guillermo Coppola, ex mánager de Diego; Mariano Israelís, amigo del astro; Gabriel Buono, ex secretario del "Diez"; y Carlos Ferro Viera.