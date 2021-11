Desde Italia revelan que el Bologna tiene en carpeta a Marcelino Núñez

Desde Italia revelaron en la presente jornada que el Bologna, cuadro donde milita el seleccionado chileno Gary Medel, está interesado en el joven mediocampista nacional Marcelino Núñez, de los registros de Universidad Católica.

El volante de buena pegada, de 21 años, ha sido una de las principales figuras del cuadro cruzado en la actual temporada, desempeño que le ha permitido ser considerado en la ‘Roja’ de Martín Lasarte.

El medio peninsular Calciomercato, uno de los más especializados en temas de fichajes en Europa, informó que "Bologna puso su mirada en el chileno Marcelino Núñez, volante nacido en 2000".

Incluso, el portal apunta que el Fluminense de Brasil también puso sus ojos en el habilidoso jugador del elenco de la franja.

Tras ganar la Supercopa con la UC, Núñez se refirió a su futuro y dijo que "mi carrera todavía la veo acá en Católica. Este año me pude consolidar, me gustaría quedarme un año más y el que viene, buscar una proyección. Me gustaría ir a pelear la Champions League, a cualquier equipo de Europa”.