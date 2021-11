Carlos Palacios: "Me estoy sintiendo muy bien en Inter, he trabajado mucho"

El chileno Carlos Palacios comentó sobre su presente en el Inter de Porto Alegre, donde últimamente ha alcanzado cierto protagonismo al ser considerado como titular y convirtiéndose en punto destacado con algunas asistencias.

En diálogo con los canales oficiales del club, el ex jugador de Unión Española declaró que "me estoy sintiendo muy bien, he trabajado mucho dentro del club como afuera, tratando de mejorar y ayudar a los compañeros. de asistencias, así que me siento muy feliz por eso, pero creo que lo más importante es ayudar al equipo, tratar de conseguir puntos y quedar más cerca de la clasificación a la Libertadores ".

Además, la 'Joya' admitió a veces sentir "un poco de rabia e impotencia por como se dan las cosas, a veces uno quiere hacer gol o dar una asistencia, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo, si se tiene que dar el gol en algún momento se dará; por algunas cosas el arquero ha salvado en la línea, el defensa también. Esperemos que pronto salga ese gol ".

Respecto a su adaptación en el 'Colorado', Palacios dijo que "me he sentido en casa, muy cómodo, hay gente que ha trabajado conmigo para sentirme muy cómodo, así que agradecido por ellos y tratando de responderles".