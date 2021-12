Larrivey resolverá su renovación con la U después del domingo

Joaquín Larrivey dice en público que no es momento de hablar de su futuro. El delantero argentino no quiere darle un problema más a la dirigencia previo al trascendental encuentro del domingo ante Unión La Calera en Rancagua, donde la Universidad de Chile se juega mantenerse en Primera, jugar la Promoción o incluso caer a la Primera B, dependiendo de una serie de resultados, por lo que pide definir todo después de este fin de semana.

"No puedo hablar ahora del club, no es momento para hablar de la renovación, me parece (...) después del domingo podemos hablar, pero ahora hay que pensar en el partido. Sentimos que vamos a ganar, siempre con esperanzas", dijo escuetamente Larrivey a la salida del Centro Deportivo Azul.

Pero el tema es que ayer su representante Sergio Irigoitía estuvo en las instalaciones del club conversando con el gerente deportivo Luis Roggiero. "Yo no fui a ninguna reunión", aseveró el 'Bati', aunque según radio Cooperativa el encuentro no fue positivo y las posiciones se estarían alejando.

Lo de Larrivey no es tampoco la única renovación pendiente, con los casos de Fernando De Paul y Ramón Arias todavía por aclarar.

No hay excusas

Alejado del futuro de su compañero, el volante Marcelo Cañete se concentra en el trabajo del equipo, donde dijo a radio Cooperativa que deben ser capaces de superar la presión, más allá del condimento especial del partido.

"La tensión existe en cualquier circunstancia, sea para ganar un campeonato o para pelear abajo. El club lo exige y son circunstancias que uno debe vivir y debe aprender a sobrepasar. El jugador tiene que estar 100 por ciento preparado para eso", apuntó.

Respecto a cómo se vienen preparando para el partido, donde necesitan de un triunfo para salir del puesto 15 -están jugando la Promoción en este momento- y zafar de cualquier problema, añadió que "no hay excusa y estamos trabajando firme".

Sobre el equipo, la directiva afina los detalles para que puedan concentrar el sábado en Rancagua y así evitar viajar el mismo domingo. Sobre la oncena titular, Cristóbal Campos sería el portero titular por De Paul, que todavía tiene molestias en la espalda. Además, Franco Lobos está descartado.