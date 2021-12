Gonzalo Espinoza: "Mi vínculo con la 'U' terminó, se cumplió un ciclo"

16:50 zul Azul determinó no renovar el contrato con el volante de quite, que culminaba al término del Campeonato Nacional 2021. Vivió tres períodos en la institución, de 2014 al 2016, el 2017 y del 2018 hasta hoy.

El mediocampista Gonzalo Espinoza reveló este lunes que su vínculo con Universidad de Chile finalizó, por lo que la emocionante victoria sobre Unión La Calera fue su último partido con la camiseta azul.

"La verdad es que mi vínculo con la U terminó, se cumplió un ciclo. Me voy tranquilo, porque siempre di todo, en cada entrenamiento y partido. Traté de dar lo mejor por el club y feliz porque en el último partido pudimos lograr lo que todo hincha esperaba, que nos quedáramos en la categoría. Espero que la ‘U’ nunca vuelva a pasar por esto", indicó el ‘Bulldog’.

"Me queda agradecer a la gente el cariño, el amor que me dieron, esa pasión que demuestra el hincha que la verdad es que no la tiene nadie (…) Me voy tranquilo porque siempre di todo, hice esfuerzos por el club que muy pocos hacen, así que me voy muy, muy tranquilo", agregó.

"Quiero agradecer y pedir disculpas por hacerlos pasar por malos ratos a veces, pero me voy feliz, viví una linda experiencia en la ‘U’", complementó el jugador de 31 años.

Además, Espinoza contó que "durante el año no hubo negociaciones, ni en el mejor ni en el peor momento. Ahora llegamos, cumplimos un ciclo que fue lo que hablamos. Yo estoy agradecido con el club, como mensaje decir al club que cuide al jugador, a su diamante... es el que le da el prestigio, que va a hacer al club más grande".

"Estoy viendo, veré con mi representante las opciones que hay y estoy abierto a escuchar todas las ofertas", agregó.

Para terminar, el oriundo de Constitución le mandó un mensaje a la dirigencia del elenco colegial. "Sentimos que nos soltaron la mano en algún momento. Nos sentimos solos. Entonces, hay que hacer cada uno su autocrítica, espero que no vuelvan a pasar ese tipo de cosas", finalizó.