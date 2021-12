Brayan Cortés: “Mis sueños son ir a jugar fuera de Chile”

Brayan Cortés, portero de Colo Colo, se refirió a sus opciones de partir al fútbol extranjero y la sus sensaciones luego de perder el título del Campeonato Nacional ante Universidad Católica.

En entrevista con En Cancha, Cortés afirmó que “me siento muy orgulloso de lo que estoy pasando. Lo que tenga que pasar va pasar, mis sueños son ir a jugar fuera de Chile, pero hoy estoy feliz en Colo Colo y con contrato vigente. Por ahora solo pienso en volver, rendir y pelear el torneo el próximo año y la Copa Libertadores”.

Consultado sobre si tiene ofertas desde Europa, el portero reveló que “hoy en día, nada. Esta semana me junto con mi representante y voy a ver qué es lo que sucede con Colo Colo”.

“Obviamente me gustaría jugar en Europa, me encantaría, pero ahora estoy en Colo Colo, enfocado y no sé lo que va pasar mañana o la otra semana. Estoy feliz acá, orgulloso y si me preguntas quiero pelear el torneo, la Copa Libertadores y todos los torneos que se vengan”, agregó.

Consultado por la pérdida del título, el golero confesó que “obviamente queda el sabor amargo, nosotros queríamos quedarnos con la copa, pero nos perjudicó mucho el tema de los casos positivos y contactos estrechos”.

“Se nos escapó de la manos, tuvimos partidos que no pudimos jugar con los titulares y se nos complicaron las cosas. Al final, todo sirve como aprendizaje, sirve como experiencia de vida, uno está ajeno de esas cosas, fueron partidos importantes en el que no pudimos jugar con todos y no logramos mantener la distancia con la UC”, añadió.

Finalmente, Cortés sostuvo que “fuimos el equipo más regular del torneo, nos caímos al último en partidos claves, pero eso no deja de ser positivo para todo lo que se hizo en todo el año, me quedo con lo positivo, estuvimos la mayor parte del campeonato arriba y eso es gracias a todo el esfuerzo de mis compañeros, los deseos de ir a ganar la copa, pero de repente pasan cosas que uno no espera, y todo el tema de los contagiados nos afectó mucho en el transcurso del campeonato”.