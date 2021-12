Pellegrini sobre Bravo: "Espero que la semana que viene se encuentre al 100%"

10:48 De esta forma, el capitán de la ‘Roja’ no será considerado para el compromiso de este jueves ante el Celtic, por la sexta y última jornada del Grupo G de la Europa League 2021-2022.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reveló que el arquero nacional Claudio Bravo estaría recién la próxima semana en condiciones de volver a las convocatorias del cuadro verdiblanco, al no estar aún en un 100% de una molestia muscular.

De esta forma, el capitán de la ‘Roja’ no será considerado para el compromiso de este jueves ante el Celtic, por la sexta y última jornada del Grupo G de la Europa League 2021-2022.

En rueda de prensa, el ‘Ingeniero’ declaró sobre el ex meta del FC Barcelona y Manchester City que "aún no se integra en el equipo y no está en la lista de citados".

"Espero que la semana que viene se encuentre al ciento por ciento", agregó sobre su compatriota.

Bravo no juega desde el 25 de noviembre, cuando salió lesionado en la victoria por 2-0 como local del Real Betis ante el Ferencváros, por la quinta fecha del Grupo G de la Europa League.

Recordar que el conjunto de la ciudad de Sevilla ya está clasificado para los dieciseisavos de final del certamen continental.