Lasarte elogió el juego de Chile: "Vi una actitud y una intensidad poco común para este tipo de partidos"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se declaró satisfecho con lo desplegado por sus dirigidos en el empate a dos goles ante México, en partido de carácter amistoso disputado en el Estadio Q2 de Texas, Estados Unidos.

A la hora del análisis, 'Machete' declaró que "estoy muy contento. Vi una actitud y una intensidad poco común para este tipo de partidos. No lo tomaron como un amistoso, para mí tampoco lo era, era un partido de verdad".

Respecto a esta gira por Norteamérica, que culmina el domingo ante El Salvador en Los Ángeles, el uruguayo dijo que “me encantaría poder trabajar. El tema es que solo se puede dos o tres días antes de un partido y en esta ocasión, por eso le doy tanta importancia a este período. Trajimos dos laterales derechos jóvenes. Habían estado en microciclos. Como laterales izquierdos trajimos jugadores más avezados. Debemos seguir buscando, pero estoy muy satisfecho ".

Consultado por lo que utilizará frente a los centroamericanos, el ex director técnico de la 'U' y la UC señaló que "en algunos casos no tenemos mucho recambio. Tenemos solo un jugador, por ejemplo, para sustituirlo, oa Sebastián Vegas, en otros puestos tenemos más recambio. Lo que vamos a hacer es que algunos de los que entraron hoy quizás arrancan jugando, así como algunos que no compitieron. No nos vamos a apartar de la idea de seguir sumando información e ideas. Hoy me gustaron muchos ".

Para finalizar, Lasarte destacó el partido del arquero Sebastián Pérez, figura con al menos cuatro intervenciones. "Se me hace difícil no hacer una valoración positiva del colectivo. Particularmente, Sebastián estuvo bien. Por lo demás, nosotros vinimos a buscar minutos, oportunidades para algunos, regeneración, ver qué tenemos y qué podemos dar".