Ocho clubes se sumaron a denuncia impuesta sobre Deportes Melipilla

Los ‘Potros’ zafaron de todo peligro con el descenso y la promoción. Sumó 38 unidades en la temporada, solo uno por sobre el equipo que jugará la Promoción (Curicó Unido) y del último descendido (Huachipato).

Según La Tercera, los clubes que públicamente se han unido a la demanda sobre los melipillanos son Huachipato, Deportes La Serena, Audax Italiano, Unión La Calera, Ñublense, San Felipe, Puerto Montt y San Luis de Quillota.

Previo a esto, de cara a la última fecha del Campeonato Nacional, Universidad de Chile reclamó ante la ANFPl una serie de irregularidad en el ‘Potro’, con relación a supuestos ‘contratos dobles’ para pagarle el sueldo a los futbolistas. Esta situación fue totalmente negada por el elenco melipillano.

El presidente de Audax, Lorenzo Antillo, se refirió al tema y declaró al citado medio que la institución de colonia se sumó a las quejas "por un asunto de transparencia. Para que todo lo que se dice se investigue y no quede en duda. Tampoco es que quiera perseguir a Melipilla, por lo mismo si lo tratan en el Tribunal este u otro martes no me influye. Solo que se investigue realmente".

Este martes se sesionará en Quilín para discutir las quejas sobre los ‘Potros’. El Tribunal de Disciplina tomará apuntes de los reclamos.

Recordar que el origen de las quejas se basa por las declaraciones de Gino Valentini, ex gerente deportivo de la institución, quien acusó un sinfín de irregularidades del club durante su período en el que trabajó.