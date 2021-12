Valber Huerta no pasó los exámenes médicos en Palmeiras

11:28 El defensor no habría aprobado las pruebas médicas por un problema en una de sus rodillas y el club desistiría de su contratación.

El defensor central chileno Valber Huerta no pasó los exámenes médicos en el Palmeiras, por lo que vería truncado su fichaje en el bicampeón de la Copa Libertadores.

De acuerdo a ESPN Brasil, el ex Universidad de Chile, Colo Colo y Huachipato no aprobó las pruebas médicas por un problema en una de sus rodillas. Por el momento, no será compañero de su compatriota Benjamín Kuscevic.

Ante esto, el 'Verdao' no habría decidido no llevar a cabo a cabo un cabo a cabo la operación con la directiva de Cruzados. Así, el zaguero de 28 años regresará en las próximas horas al país y lo más probable es

que regrese a la disciplina de la Universidad Católica.