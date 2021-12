UC informó que Palmeiras decidió no fichar a Valber Huerta

16:29 Universidad Católica comunicó este sábado que Palmeiras decidió finalmente no contratar al defensor central chileno Valber Huerta, luego de no superar con éxito los exámenes que se realizó en suelo paulista.

El ex Universidad de Chile, Colo Colo y Huachipato, de 28 años, no aprobó las pruebas médicas en el ‘Verdao’ por un problema en una de sus rodillas, por lo que no pudo convertirse en compañero de su compatriota Benjamín Kuscevic.

A través de un comunicado, el tetracampeón del balompié nacional indicó que “en base a las imágenes de una de sus rodillas, resultado de la resonancia realizada en Brasil, Palmeiras decidió no realizar el traspaso”.

“Cabe destacar que esas imágenes son la que siempre han aparecido en las resonancias de Valber, las cuales no le impidieron disputar el 90% de los partidos de las últimas tres temporadas, el 90% de los minutos en el último año y ser electo por medios deportivos como el mejor en su puesto”, agregó.

Para terminar, la UC aclaró que “el jugador regresó a Chile para continuar con sus vacaciones y presentarse el 3 de enero para enfrentar los desafíos que Universidad Católica tendrá en la temporada 2022”.