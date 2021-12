Zamorano confía en "Big-Ben" en la altura y lo pide en el Sevilla

08:58 El ex atacante de la Selección Chilena cree que Calama no será un problema para Ben Brereton por las Clasificatorias. Además, dice que le encantaría verlo en España.

El eterno capitán de la Selección Chilena, Iván Zamorano, destacó lo importante que ha sido la nominación de Ben Brereton para la Roja, lo que significa jugar en Calama contra Argentina y la adaptación del inglés-chileno a la altura del Zorros del Desierto.

A fines de enero, el 27, el equipo de Martín Lasarte recibirá a la selección de Argentina en Calama. Será la primera vez en la historia que se jugará un partido por las Clasificatorias fuera de Santiago, y será cuando Chile necesita los puntos para aspirar a lo menos al repechaje de Catar.

"A esta altura, y faltando cuatro partidos para el termino de las Clasificatorias, Chile tiene que buscar todo tipo de fundamentos aparte de los deportivos y físicos, para sacar la mayor cantidad de puntos. Recordemos que a Argentina siempre le ha costado en la altura. Chile está haciendo lo correcto", comentó Zamorano a TNT Sports.

"Hay que pensar que nuestros jugadores de Europa no juegan en altura, pero estamos preparados. Jugamos en Calama, en El Salvador, podemos generar una mayor fortaleza con esto. Es una idea interesante. Lo más importante es conseguir los puntos. Estar en Calama también significa prepararse para Bolivia en La Paz, que viene después", agregó "Bam-Bam" acerca del duelo ante los bolivianos el 1 de febrero.

Sobre Ben Brereton, quien nunca ha jugado un partido en la altura, Zamorano destacó su capacidad física y llamó a la tranquilidad.

"Se puede adaptar perfectamente a lo que significa jugar en altura. Se adaptó al calor, al frío y por qué no a la altura. Ha sabido administrar todos sus esfuerzos a la Selección Chilena. No creo que tenga problemas. Es un jugador joven", detalló el ex delantero.

Además, tuvo palabras para el futuro del atacante del Blackburn Rovers, que lleva 19 goles en 23 partidos jugados en la Championship de Inglaterra, asegurando que le gustaría verlo defender la camiseta de uno de sus ex equipos.

"Me gustaría ver a Ben Brereton en el Sevilla. Creo que han preguntado por él. Se puede adaptar perfectamente al fútbol español porque es un jugador rápido que maneja bien los tiempos. El Sevilla necesita un extremo por los costados, así que puede ser interesante para el club", sentenció el actual comentarista.