Macarena Pérez, Rider: "El BMX sería más fácil sin la adrenalina que provoca"

Macarena Pérez lleva recién una semana y un día con 25 años. La ciclista chilena contesta el llamado de este medio en un tono alejado de la adrenalina que provoca el BMX. Es que, dice, el año está terminando y es tiempo para descansar.

La deportista cuenta que se está recuperando de una lesión en el hombro que no le impidió la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima hace un par de semanas. Además, lleva con orgullo ser la primera ciclista en dar el puntapié inicial a la prueba de ciclismo BMX freestyle en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

"Significó mucho para mí, marqué un hito en la historia del BMX y espero que la gente pueda reconocer eso también y acordarse de que fui la primera en participar", cuenta a hoyxhoy.

La chilena logró el octavo lugar en Tokio 2021 y ahora sólo piensa en Paris 2024. "El haber estado en unos Juegos Olímpicos fue increíble, lo llevo en mi corazón. Me encantó. Aprendí mucho", agrega.

¿En qué estás ahora, 'Maca'?

Llegué de Lima y estoy descansando el hombro. Perú fue súper intenso. No he parado de entrenar y andar en bici. Así empiezo la pretemporada fuerte.

¡Vienes de lograr el tercer lugar en Perú!

Hace un mes y medio me caí fuerte andando en bici. Me lesioné el hombro. Estuve como tres semanas con mucho dolor y no podía mover el brazo. La verdad no sabía si podía llegar a los Panamericanos apta para poder competir. Logré entrenar tres días antes de irme a Lima. La verdad tenía las expectativas súper bajas. No sabía cómo me iba a ir. Fui con un equipo y toda esa ayuda me sirvió mucho para poder competir y alcanzar el tercer lugar siendo que estaba lesionada.

¿Consideras que tu deporte es adrenalínico?

Jajajaja, no, para nada... (dice en un tono irónico que confunde) ¡Obvio que sí! ¡Jajaja! Eso sí que sin la adrenalina sería más fácil. Porque como da miedo hacer ciertos trucos y a tanta altura, te alimenta las ganas de hacer más. De hacer más trucos.

¿Y cómo lidias con ella?

Trato de transformar la adrenalina en algo positivo. Que esta adrenalina me motive. Si quiero hacer un truco nuevo y me da mucho miedo hacerlo porque me puedo caer y pegar fuerte, esa adrenalina también ayuda mucho a decir 'vamos', y cuando uno lo hace, la satisfacción después de hacerlo es tan grande que da lo mismo cómo fue el proceso o cuantas veces te caíste, pero si haces el truco te da una euforia que no sé cómo explicarla. Es muy fuerte la sensación, las emociones y lo que provoca.

También es un trabajo mental súper fuerte. De repente no me siento muy preparada, pero lo trabajo, convenciéndome a mí misma de que puedo romper esa barrera del miedo.

¿Pero esa barrera la rompes sola o tienes un trabajo especial?

El BMX es súper individual, pero a la vez la comunidad es muy linda y grande. Ir a andar sola es fome. Nadie te está mirando, no estás pasándolo bien andando en bici. En cambio, cuando estás con gente, te sube la adrenalina y todo. Te dan ganas de hacer más cosas. Mis amigos me motivan, me gritan y me convencen. Yo apoyo mucho a mis amigos. Tengo mucha gente que confía en mí. Eso es muy bonito en el BMX.

¿Tu familia qué te dice? Puede que tú seas valiente, pero tu familia se preocupa igual, ¿no?

Al principio mi mamá se preocupaba harto, pero nunca nadie me dijo que parara. Al contrario, siempre me motivaron a seguir a delante. Desde el día uno.

¿Cómo calificas este 2021?

Fue un 2021 súper interesante. Estuvo muy bueno por el lado de los Juegos Olímpicos. Pero por otro lado fue difícil mental y físicamente porque tuve varias lesiones, me quebré la mano un mes antes de los Juegos. Tuve otra lesión de rodilla, y en el hombro. Pero supe salir adelante y puedo decir que fue un año bastante bueno. Además, Lima lo mejoró todo.

¿Qué tan importantes son los Panamericanos en Santiago 2023?

Increíbles, como soy dueña de casa, recibir gente de otros países para que puedan conocer Chile y a competir a la vez, estoy súper ansiosa y emocionada. Pero también el 2022 será súper bueno, porque este año tuve dos competencias que fueron los Juegos Olímpicos y los Panamericanos, más allá de eso no hubo más torneos por culpa de la pandemia. Así que el próximo año se viene muy bueno, pasará muy rápido porque tendré eventos casi todos los meses.

¿Y los Juegos Olímpicos de París 2024?

Como los Juegos se aplazaron un año, estos se ven muy cercanos igual. Cuando se abran los procesos de clasificación trataré de llegar lo mejor posible para poder entrar.