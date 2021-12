Presidente de Melipilla por expulsión del profesionalismo: "Nuestro primer punto es revocar el fallo"

El presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga, sacó la voz este lunes luego de conocer la resolución de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP que expulsó a los 'Potros' del profesionalismo.

De entrada, el dirigente del cuadro metropolitano aclaró que apelarán a la segunda sala del Tribunal para revocar el fallo. "Tenemos cinco días desde que nos notifiquen para presentar la apelación", dijo.

"Melipilla lo recibe con mucho dolor. Yo estoy con mucha tranquilidad, esto estaba escrito así hace mucho rato, y por más defensa o raciocinio que uno haga de lo que el proceso dijo, todavía no logro entender el convencimiento de un tribunal para dictar un fallo como el que dictó ", expresó el mandamás melipillano a radio Cooperativa.

"Todavía no me puedo pronunciar otra palabra respecto a las conclusiones, porque no las tenemos. Estamos hablando del veredicto y no del fallo. Por ahora solo especular y saber que se hicieron las cosas de una forma y el Tribunal las entendió de", complementó .

Respecto a la respuesta a esta decisión, Zúñiga dijo que "nuestra apelación irá con la idea de desvirtuar los conceptos que el Tribunal haya tenido para determinar la sanción que aplica. Nuestro primer punto es revocar el fallo, más aun tratándose de un Campeonato ya concluido. ., como es el de 2020. Entonces como este torneo concluyó el descuento de puntos correspondiente en este campeonato ".