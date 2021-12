Capitán de Melipilla: "Fuenzalida y Huentelaf nunca alegaron cuando les pagaron"

Gonzalo Lauler, defensor y capitán de Deportes Melipilla, se refirió a la duracion sanción que sacó del profesionalismo a los 'Potros' y criticó la actitud de los jugadores Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf, quienes declararon en contra del club metropolitano admitiendo dobles contratos.

El pasado lunes se conoció que la primera sala del Tribunal de Disciplina decidió expulsar de la ANFP a Deportes Melipilla, luego de revisar las denuncias de 12 clubes del fútbol profesional por irregularidades administrativas, principalmente el caso de dobles contratos. La institución anunció que apelará a la segunda sala para revertir el fallo.

A la hora de referirse al castigo, Lauler declaró a El Mercurio que "A Gino (Valentini) lo conozco desde Osorno y la verdad es que deja mucho que desear, pero no me puedo referir a cosas en las que yo no estaba envuelto (por La denuncia de dobles contratos). Él hizo sus descargos, llevó dos jugadores a declarar (por Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf), dos jugadores que supuestamente recibieron esos pagos 'en negro' y nunca alegaron cuando les pagaron. Pero de verdad nunca los vi reclamar cuando cobraban. Ellos vieron su conveniencia, no sé cuál habrá sido el motivo que los llevó a irse en contra del club. esto.Yo tenía todo en orden, Melipilla siempre me cumplió en todo ".

En cuanto a las sensaciones de los aficionados melipillanos y de la gente que trabaja en la institución, el zaguero de 32 años dijo que "lo que está pasando da impotencia y rabia. Este fallo de expulsión están matando un club entero y están dejando mucha gente sin trabajo. Sentencian y liquidan un proyecto que no solo tiene que ver con el primer equipo ”.