Cristian Garin en al previa de la ATP Cup: “Estoy más motivado que antes”

El tenista chileno Cristian Garín se mostró esperanzado de hacer un buen papel en la edición 2022 de la ATP Cup, en donde este viernes Chile se medirá en un duro duelo ante España.

En la previa de la confrontación, Garin se refirió a lo que será este torno, afirmando al sitio web del certamen que “estoy más motivado que antes. Espero que sea un año distinto para mí ”.

“Terminé el año pasado con una lesión (no compitió más después del ATP 250 de Amberes), y fue difícil, pero por suerte me recuperé bien, hice cambios en el personal y quedé muy contento del mes que tuvimos juntos. Me sirvió, sobre todo, para agarrar motivación. Y ahora siento que estoy jugando muy bien, que es lo que más me importa al igual que cuidarme físicamente para estar sin lesiones ”, agregó.

El “Tanque” aseguró que “tener la posibilidad de competir al máximo nivel por tu país es algo súper lindo. Me gusta mucho jugar en un torneo así, con los mejores del mundo y con tantas innovaciones. Me encanta poder competir en un evento tan importante antes de un Grand Slam (Australia) ”.

En cuanto al adversario de mañana viernes (sábado en Australia), el chileno sostuvo que “España es un rival durísimo. Pero en esta ATP Cup no hay rival fácil ”.

“Aunque será difícil, hay opciones de clasificación. Tenemos un gran equipo, y yo vengo entrenando hace un mes a muy buen nivel. Quizá los primeros partidos serán difíciles, pero vengo sintiéndome bien, y es cosa de irse adaptando ”, complementó.

Por último, Garin avisó que “tengo muchas ganas de empezar a vivir de nuevo el ambiente de torneo y competencia”.