Así explicó Australia la polémica exención dada a Novak Djokovic

Polémica en el mundo del tenis tras la confirmación de Tennis Australia, la organización a cargo del deporte blanco en ese país, de que se le otorgó una exención médica a Novak Djokovic para participar del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada que se jugará entre el lunes 17 y el domingo 30.

Hace varias semanas que el estado de Victoria había adelantado que los tenistas que no tuvieran su pauta completa de vacunas contra el covid-19 no podrían viajar al país. Por ejemplo, Tennys Sandgren se bajó del torneo al no estar vacunado y no cumplir con ninguno de los criterios impuestos, los que son anafilaxia a las vacunas aprobadas, alguna condición crónica, haber sufrido una reacción adversa con alguna dosis -ya sea primera o segunda-, enfermedad cardíaca en los últimos seis meses, antecedentes familiares o embarazo.

"Creo que si hubiese sido yo quien no estuviera vacunado, no habría obtenido ninguna exención... eso es así. Hay que darle las felicitaciones a Djokovic por venir a Australia y competir", dijo con un tono crítico el británico Jamie Murray, hermano de Andy.

Otro caso que cuestiona la situación de Djokovic es la de la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva, quien el 20 de diciembre en su cuenta de Twitter informó que no viajaría a Australia ya que la vacuna Sputnik con la que fue inoculada no es reconocida en ese país.

Justificación

En su comunicado, el torneo explicó que la decisión de la exención se discutió con dos paneles independientes de expertos. Uno de ellos es el Panel de Revisión de Exenciones Médicas organizado por el Departamento de Salud de Victoria.

Además, trabajaron expertos de áreas de la inmunología, enfermedades infecciosas y medicina general. "Un punto central de todo esto es que las decisiones son tomadas por expertos médicos independientes y que cada petición de cada jugador es tomada con la merecida consideración", indicó en el comunicado el director del torneo, Craig Tiley.

Djokovic, por su parte, se mostró feliz de poder ir al torneo, aunque solo habló de un "permiso de exención", sin referirse a un tema médico. Ahora basta ver cómo lo recibirán los fanáticos australianos al nueve veces ganador del primer grande del año.