Jeisson Vargas y denuncias de VIF: “Los temas legales están cerrados”

Este miércoles, Jeisson Vargas fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, oportunidad en que abordó la molestia de algunos hinchas, debido a las denuncias en su contra por violencia intrafamiliar.

En conferencia de prensa, Vargas afirmó que “los años en Calera me ayudaron mucho para crecer y madurar. Los temas legales están cerrados y hablados como familia. Llevo 7 años felizmente casado”.

Ante la insistencia de los medios, el jugador recalcó que “se dijeron muchas cosas de más con el tema de la violencia intrafamiliar y que quedaron como verdades. Está todo resuelto y aclarado”.

En el tema futbolístico, el ex-calerano aseguró que “tengo palabras de agradecimiento a la UC, porque me formó y conozco a gente de ahí. No tengo presión para estar en la U. Estoy muy contento de estar acá porque me juego mi futuro”.

En otro aspecto, el gerente deportivo de la “U”, Luis Roggiero, confirmó que “con Sebastián Galani no hemos llegado a un acuerdo en su renovación. Hoy es jugador libre”.

Galindez: "Lo que puedo llegar a aportar es experiencia"

Hernán Galíndez fue presentado como el nuevo portero de Universidad de Chile, en donde competirá por el puesto con el joven Cristóbal Campos.

En conferencia de prensa, Galíndez afirmó que “lo que puedo llegar a aportar es experiencia. Soy uno de los más grandes y creo que hay un plantel joven con chicos de muchísima proyección”.

Además, aseguró que “jugué 10 años en Universidad Católica de Quito. Había tenido opciones para salir del club. La U. de Chile es uno de los equipos más grandes de Sudamérica. No iba a perder la oportunidad de jugar en equipo tan grande como este”:

Por otra parte, el arquero sostuvo que “no vengo para ser capitán. Hay jugadores de experiencia que se merecen ser el capitán de la U”.

En cuanto a la lucha por el puesto, reveló que “hoy entrenamos por primera vez con Cristóbal Campos” y aclaró que “no vengo a ser indiscutido. Con Campos habrá competitividad”.

El argentino nacionalizado ecuatoriano indicó también que “yo quiero salir campeón. Creo que una institución tan grande como esta tiene que apuntar a eso”.