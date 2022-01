Lucero, Pavez y Zavala fueron presentados como refuerzos de Colo Colo

15:22 El delantero argentino reveló “que me haya llamado el técnico y la dirigencia para mí es muy importante. Eso permite ver que hay un orden en el club. Emiliano Amor también fue importante porque me habló muy bien del club”.

Este jueves, Colo Colo presentó al argentino Juan Martín Lucero y a los chilenos Esteban Pavez y Cristián Zavala como sus 3 refuerzos para la presente temporada.

En conferencia de prensa, Lucero afirmó que “afrontaré este desafío con mucha alegría. Me siento afortunado de tener la oportunidad de vestir está camiseta. Seré lo más profesional como siempre en mi carrera para dar lo mejor en cancha”.

“Que me haya llamado el técnico y la dirigencia para mí es muy importante. Eso permite ver que hay un orden en el club. Emiliano Amor también fue importante porque me habló muy bien del club”, agregó.

En la misma línea, reveló que “Emiliano Amor me llamaba desde sus vacaciones y me decía que vaya a Colo Colo, que es un muy buen grupo y así que me lo han hecho sentir desde el primer momento”.

Por su parte, Pavez aseguró que “el objetivo internacional (Copa Libertadores) es llegar a cuartos de final por el plantel que se formó. Y acá en Chile es ser campeón. El año pasado el equipo estuvo muy cerca, así que este año lo vamos a pelear todo”.

En el mismo sentido, Zavala indicó que “yo hice las inferiores acá y nos enseñaron a ganar todo. Así que esas son mis objetivos acá en Colo Colo y con la selección seguir en la nómina y sumar minutos”.

“Se que jugando acá puedo seguir participando en la selección chilena, eso es lo primero. Y sobre la posición que más acomoda, es de extremo izquierdo”, sentenció el delantero.