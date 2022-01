‘Nacho’ Cornejo: "Seguiré batallando hasta el final"

En el Ecuador del Dakar 2022, todos los participantes toman parte del día de descanso, que prácticamente no es tal, porque la mayoría trabaja junto al equipo en la reparaciones de las máquinas, lavar implementación y en acciones de marketing en el bivouac.

Entre los protagonistas de estas actividades está el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team), 13° en la clasificación general de las m y a 46 minutos 54 segundos del líder, Sam Sunderland, con 19 horas 55 minutos 59 segundos.

Es el instante de los análisis de la primera parte de la prueba y de las proyecciones para la segunda y última que culminará el viernes 14 en Jeddah, el lugar de partida de la competencia hace una semana.

Cornejo, uno de los cuatro integrantes del equipo Honda HRC, se refiere a los que ha sucedido hasta ahora y lo que vendrá para él y el equipo, donde el mejor ubicado es Pablo Quintanilla (5°) a 17’44”, seguido de Joan Barreda (9°) a 25’59 y de Ricky Brabec (15°) a 49’20”.

“Me siento entero físicamente. Hasta ahora sin ninguna caída, por ello me encuentro bien para la segunda etapa. Personalmente, no ha sido la mejor semana de carrera, pero esta es una competencia larga y la lucha no termina hasta el último día. Vamos a seguir batallando y andar como sabemos hacerlo2, afirmó.