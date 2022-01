Novak Djokovic reconoció "error de juicio" al acudir a entrevista con Covid-19

08:21 "Mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me asilé y reflexioné", comentó el tenista serbio tras la polémica en Australia.

El tenista serbio, Novak Djokovic, admitió este miércoles haber cometido "errores humanos" en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo por la covid-19.

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me asilé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", apuntó el deportista en un comunicado.

Djokovic asegura que se sometió el 16 de diciembre a una prueba para detectar la covid-19, cuyo resultado conoció un día más tarde y tras acudir a un evento con menores mientras que la entrevista fue el 18, por su parte el gobierno australiano continúa considerando su posible anulación de visado y posterior deportación.